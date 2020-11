Paides avati uus näitus

Kunstnik Eva Jänest on viimasel 20 aastal huvitanud oma mõtete väljendamine geomeetriliste kujundite kaudu. Ta maalid peidavad endas kontrasti ja dünaamikat, summutatud ja eredaid toone ning erinevaid meeleolusid. Käesolev väljapanek osutab, kuidas geomeetriline kunst on võimeline kajastama loodust ja rahvaluule mõjul tekkinud tundeid.

2017. aastal kirjutas Eva Jänesest kunstiteadlane Mai Levin: "Tema tööhoog, mis näib aina kasvavat ja loominguline areng, mille ta on geomeetrilises laadis viimaste aastate kestel läbi teinud, korrigeerib pidevalt ettekujutust talle sobivast formaadist või iseloomulikust koloriidist. Tema vormi- ja värvifantaasia üllatab jätkuvalt."

Eva Jänes on tuntud eelkõige kui silmapaistev monumentalist. Tema loodud freskod, monumentaalmaalid ja vitraazaknad rõõmustavad paljusid era- ja avaliku ruumi kasutajaid. Eva Jänese monumentaalkunsti teoseid on Eestis üle paarikümne. Isikunäitusi on ta teinud poolesaja ringis.