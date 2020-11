Krossisõitja Meico Vettik kihutab järgmisel aastal Belgia teami all

Sealt selgus, et hooaja jooksul EM-sarjas ka kaks sõiduvõitu teeninud Vettik tegi viimased stardid Lommeli rajal Team TBS Conversions-KTM-i ridades. "Kaks viimast etappi sõitsime Belgia tiimi all. Nad on lihtsalt head sõbrad ja mõtlesime, et miks mitte nende tiimi all teha ja neile punkte tuua," selgitas noor eestlane.