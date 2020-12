Viinajoomine koos alaealistega tõi täiskasvanud mehele tohutult pahandust

On tehtud kindlaks, et mees kallutas nooremaid kui kaheksateistkümneaastaseid alaealisi alkoholi tarvitamisele, mis seisnes selles, et tema olles eelnevalt ostnud kauplusest alkoholi Ehe viin, mida tänavu aprilli lõpus peale lõunat kaupluse juures ja vallimäel jõi ta ise ning andis joomiseks üle ka alaealistele, tekitades oma taolise tegevusega alaealistes isikutes alkoholi tarvitamise soovi ning alaealised jõid pakutavat alkoholi.