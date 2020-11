Saar selgitas, et pühapäeval oli Rakveres jalgpallivõistlus ja eile selgus, et üks Järva-Jaani võistkonna mängija on haige. Kuna Saar jooksis ka ise platsile, siis on ta lähikontakte ja käis täna hommikul Tartus proovi andmas. «Paides oleks saanud proovi anda homme, seetõttu käisin kohe täna Tartus,» sõnas ta.