Valitsus kaalub ürituste piirarvu langetamist ja maskikandmist

Ta kinnitas, et valitsuse sooviks on sekkuda normaalsesse ellu nii vähe kui võimalik ning valitsus arutab, kuidas saada nakatumine taas vähenema, ilma et selleks oleks vaja sulgeda haridust või plaanilist ravi.

Reinsalu sõnul tuleb vastu pidada kevadeni, et Eestis "ei tekiks sellist tormi, nagu see juba mõnes Kesk-Euroopa riigis" juba praegu käes on. "Mel on vaja võita aega," ütles Reinsalu, kelle sõnul läheb koroonavaktsiiniga veel aega ning kevadel hakkab viirus taanduma. (BNS)