Uus padeliväljak särab tuledes

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits sõnas, et padeliväljaku ehitushanke võitnud OÜ Mefab sai väljaku plaanitud ajaks valmis. "Selle nädala jooksul on nad veel nipet-näpet viimistlustöid teinud, kuid põhimõtteliselt on väljaku puur koos klaasseintega valmis ning kate pandud," lausus ta.