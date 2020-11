Nädalavahetuseks lubab tõeliselt kena sügisilma

Reedel (6.11) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Ööks taevas selgineb ja minimaalne õhutemperatuur langeb hommikuks 3..4°C-ni, rannikul on soojem, sest läänekaare tuul on veel tugev, ulatub puhanguti 15. Päeval on nii päikest kui pilvelaamu, aga sadu neist ei tule. Läänetuul püsib võrdlemisi tugevana. Õhutemperatuur on 8..12°C.

Öö vastu laupäeva (7.11) jätkub kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Läänekaare tuul on tuntavam vaid põhjarannikul. Õhutemperatuuri madalaimad näidud on 3..4°C piires, rannikul kuni 10°C. Päeval läheneb mere poolt madalrõhulohk, taevasse libiseb madal pilvekiht, aga suuremat sadu ei tule, vaid õhtu poole võib üksikuis paigus veidi vihma tibada. Edelatuul tugevneb puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 8..11°C.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Ööl vastu pühapäeva (8.11) liigub üle madalrõhulohk ühes vihmapilvedega. Hommikul loode poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Lääne- ja loodetuul on öö hakul veel tugev, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2..7, rannikul kuni 9°C. Päev tuleb kõrgrõhkkonna servas muutliku pilvisuse ja olulise sajuta. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on 6..10°C, õhtupoolikul langeb.