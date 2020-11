Ta ütles, et on ajalooliste objektide taastamisega tegelenud juba 20 aastat ja pälvinud selle eest ka tunnustust.

Hirtentreu sõnas, et mingil põhjusel on see teema talle hingelähedane ja elab justkui oma elu. Peale selle on ta toetanud kodukandi piirkonna elu ja spordialasid, millega isiklikku seost tunneb.