Kuller toob järvalastele poe koju kätte

Enne esimest tellimust pidime kõik end e-Selveri kasutajana sisse logima. Võimalus on siseneda ka külalisena, kuid Partnerkaardi omaniku tunneb süsteem ära ja loomulikult on siis kohe ka sooduspakkumisi rohkem nagu tavapoes.

Enne tellima asumist tasub vaadata, millistel päevadel ja kellaaegadel Järvamaale kaupa tuuakse. Et see on uus teeninduspiirkond, siis ei käi kullerid siia sugugi iga päev, vaid ainult kolmel päeval nädalas. Praegu on märgitud kulleri Järvamaa päevadeks esmaspäev, kolmapäev ja laupäev.