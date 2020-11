Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa selgitas, et seoses eriolukorraga jäi kevadel ära emadepäeva eel toimuma pidanud lusikapidu. Seetõttu kasutati nüüd ära võimalus pidada lusikapidu ära isadepäeva eel. "Kutse üritusele said kõik väiksed linnakodanikud, kes on sündinud alates oktoober 2019," märkis ta.