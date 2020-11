Nii nagu eelmiselgi korral oli surfibaari juhataja Taavi Järvesoo sõnul valikus neli pitsat: Prosciutto, Terav Salame, Tonno ja Vegetariana. "Kõige nõutumad olid eelmisel korral Prosciutto ja Terav Salame, mis on justkui saanud pitsade klassikaks," sõnas ta.

Järvesoo ütles, et Roosta rannas on nad surfibaari pidanud juba neli suve ja loodetavasti tuleb viies ka otsa. "Oleme seal oma kliendid leidnud ning meid teatakse-tuntakse. Meie pitsasid, burgereid ja praade kiidetakse ning need sobituvad surfarite ja rannapuhkajate miljöösse väga hästi," rääkis ta.