Martide pühal söö hane ja soovi viljaõnne

Tüüpilised olid tumedasse riietatud mardid, kelle tulek tõi kaasa viljaõnne. Varem on see olnud päev, mil tuli mõistatada ja mida peeti hingedeajaga kokkukuuluvaks – hinged tulid koju, mardipäev lõpetas hingedeaja. Pika traditsioonis püsimise jooksul on mardikombestik palju muutunud ja sulatanud endasse mitmeid uusi jooni.

Mardid ja Märdid sünnivad kevadel

Mardipäeval on nimepäev Martidel, Märtidel, Martinitel ja Mardidel.

Statistikaameti andmetel on neede nimed eestis läbi aegade küllaltki populaarsed olnud ja on seda ka tänapäeval.

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Martin 6573 mehel. Martin on populaarsuselt 6. mehenimi. Vanim Martin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Martin on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 28). Kõige populaarsem on eesnimi Martin vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 109,72.

Kõige rohkem on eesnimega Martin sündinuid märtsis, kokku 649.

Kõige populaarsem on eesnimi Martin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 56,07.

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mart 2590 mehel, Mart on populaarsuselt 57. mehenimi.

Vanim Mart on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4. Mart on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49). Kõige populaarsem on eesnimi Mart vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,57. Kõige rohkem on eesnimega Mart sündinuid novembris, kokku 402.

Kõige populaarsem on eesnimi Mart Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,71.

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Märt 1227 mehel ning see on populaarsuselt 145. mehenimi. Vanim Märt on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Märt on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 40). Kõige populaarsem on eesnimi Märt vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,07. Kõige rohkem on eesnimega Märt sündinuid märtsis, kokku 186.

Kõige populaarsem on eesnimi Märt Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,03.

Kui välitööd tehtud, võis maski ette panna

Mardipäevaks pidid kõik põllutööd lõpetatud olema. Hingedeaja sisse või lõppu jäävat mardipäeva on seostatud surnute mälestamisega, võib-olla seepärast, et sarnase kõlaga nime kannab surmahaldjas mardus. Mardipäeval kehtis teatud tööde tegemise keeld, eeskätt olid keelatud lina- ja villatööd. Mardipäev lõpetas välitööd ning alustas talviste tubaste tööde perioodi. Vanemas mardipäeva kommete tavas pole kerjamist. Meie esivanemad elasid hingestatud ilmas. Selle tähtpäeva algne mõte oli hingestatud looduse – päikese (taevaisand), maa (maaemand) ja haldjate (mardused) tänamine. Mardisandid olidki nagu kehastunud loodusjõud ja haldjad, kes mardilaupäeval käisid talust talusse, õnnistasid kogu talu ja selle asukaid, et uuel põllumajandusaastal, mis algas kevadel, kõik hästi läheks ning kogusid kokku ohvriannid. Toimetasid need siis suuremasse talusse või kõrtsi, kuhu kogunesid ka kõik annetajad. Seal siis peeti mitu päeva mardipidu.

Mardisandid. FOTO: Mihkel Maripuu / PM / Scanpix