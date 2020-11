Eesti Laul 2021 konkursile esitati 156 laulu

“Seekordne Eesti Laulu konkurss on põnevalt kirju,” jagab esmamuljeid Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula, kelle sõnul on laulude valik väga mitmekülgne nii stiililiselt kui ka esitajate poolest. Rahula sõnul on esindatud nii pop- kui ka rock-muusika ning lugude esitajad pärit lausa erinevatest maailmajagudest. “Osalejate seas on artiste, keda Eesti Laulul saatnud varem suur edu, aga on ka neid, kes laiemale publikule veel täiesti tundmatud,” lisab ta.