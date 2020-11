Jalgpallientusiastid tähistasid juubelit turniiriga

Kunstmuru Cupi korraldaja Vitali Gansen ütles, et see on igasügisene hooaega lõpetav turniir. Seekord oli osalejate ringis muutus viimase hetkeni, sest FC Järva-Jaani meeskond läks eneseisolatsiooni ja Paide linnameeskond IV pidi mängima üleminekumänge. «Nelja meeskonnaga poleks saanud turniiri pidada. Nii panigi punt Paide ja Türi mehi kokku võistkonna Maakad ja päästis päeva,» selgitas ta.