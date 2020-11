Vabatahtlikud riigikaitsjad näitavad end tööl vormi kandes

Kui mõne hommikuse bussisõitja süda ka võpatas, et mis riigis lahti on, või mõtiskles, kas laiguline roolikeeraja viib inimesed ikka soovitud sihtpunkti, siis olgu rahustuseks öeldud, et nagu eile, nii ka täna ja homme kulgeb elu Järvamaal harjumuspärases sängis.