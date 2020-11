Seiklusrada. Foto on illustratiivne.

Kaasava eelarve paberhääletuse kohta laekus linnavalitsusele kaks kaebust, mille täpsemate asjaolude välja selgitamisel ilmnes, et kaebustel on alust ning rikutud on pabersedelitega hääletamise läbiviimise korda. Seetõttu otsustati kõik paberhääled tühistada ning arvestada vaid elektroonsel teel esitatud hääli.