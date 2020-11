Tartu Ülikooli seireuuring aitab tuvastada koroonaviiruse leviku ulatust

Hiljutised Terviseameti andmed näitavad, et viirus levib ka teadaolevatest kolletest väljaspool ja suure osa uute haigestumisjuhtumite puhul pole teada, kust nakkus on saadud. Samuti on suur nende nakatunute osakaal, kel tuntavaid haigusnähte pole. Tartu Ülikooli peremeditsiini professori ja seireuuringu juhi Ruth Kalda sõnul on olukord võrreldes oktoobri algusega, mil toimus seireuuringu viimane etapp, palju muutunud.

„Selleks, et viiruse edasise leviku ohjeldamiseks teadlikumalt meetmeid planeerida, on tarvis saada ülevaade viiruse tegelikust levimusest elanikkonnas. Meie uuring on tähtis ennekõike just viiruse varjatud leviku hindamisel. Esindusliku juhuvalimiga saame tõetruu pildi ka haigustunnusteta nakatunute hulgast, kes perearstide kaudu testima ei jõuaks,“ selgitas Kalda. „Mida suurem on varjatud levik, seda suuremat haiguspuhangut võib lähinädalate jooksul oodata. Haigestunute hulgas võib kahjuks olla aga ka neid, kes põevad haigust raskelt ja satuvad haiglasse,“ lisas Kalda.