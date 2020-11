Populaarne eakatekodu tõstab uuest aastast hindu

Käru Südamekodu juhataja Heili Burmeister rääkis Järva Teatajale, et tänavu on eriti suureks kuluallikaks olnud just isikukaitsevahendid ja desovahendid, kuna hooldekodudes on koroonaviiruse tõttu eriti karmid nõuded. Seetõttu on hinnatõus paratamatu.