Terviseamet: Igaüks saab koroonaviiruse teise laine kiiret tõusu kontrolli all hoida

„Viiruse teine laine on kohal ja selle kestvus võib olla suurem kevadisest lainest,“ ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. „Meie eesmärk on hoida Eesti elu avatud, kuid selle saavutamiseks peab iga Eesti elanik järgima viite põhireeglit – püsima haigena kodus, hoidma teiste inimestega vähemalt 2 m distantsi, kandma rahvarohketes kohtades maski, pesema hoolsalt käsi ja laadima oma telefoni HOIA mobiilirakenduse, mis teavitab võimalikust kokkupuutest nakatunuga.“

Lanno rõhutas, et HOIA mobiilirakenduse kasutamine on eriti oluline riskirühmade ja nendega suhtlevate inimeste puhul. „Koroonasse võib haigestuda ja viirust edasi kanda igaüks ning haiguse kulg on sageli ennustamatu. Tõsiselt on ohustatud Eestis üle 300 000 riskirühma kuuluva inimese, kes pärast nakkuse saamist peavad oma tervist väga tõsiselt jälgima,“ selgitas ta. „Telefonis HOIA rakenduse olemasolu puhul saab vihje võimalikust viiruseohust varakult ja see võib õigeaegse testimise ning ravi korral päästa elu.“