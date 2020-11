KIK avab taas elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru

KIKi vastutav projektikoordinaator Aive Haavel sõnab, et sellel korral peaks taotluste täitmine E-toetuse keskkonnas lihtsamini minema, kuna oleme seda heade partnerite abiga kergemaks muutnud. „Taotluste sisestamise ja esitamise vaheline ajaraam on tingitud sellest, et huvilistel jääks aega oma soovid ja võimalused rahulikult läbi mõelda ja taotlused ettevalmistatult sisestada. Nii on kõikidel võrdsed võimalused toetust saada.“ Haavel soovitab veel jälgida E-toetuse keskkonnas küsimärkide all abistavaid tekste ja enne esitamist kõik andmed üle kontrollida. „Mida põhjalikumad ja korrektsemad on taotlused, seda kiiremini jõuame need läbi vaadata ja rahastamisotsused teha.“