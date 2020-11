Erilised jõulud endisaegse tehnika keskel: vanatehnika varjupaik kutsub eksponaate ehtima

Ettevõtmine on mõeldud nii erasikutele kui ka ettevõtete töökollektiividele. Selleks tuleks tulla kohale, valida eksponaat välja ja kaunistada see ära.

Et vältida liigset kokkupuudet kaunistajaga, hajutavad ettevõtmise korraldajad osalejaid pikema aja peale.

Vanatehnika varjupaiga jõulumaa ametlik avamine on esimesel advendil, 29. novembril. Kõik elektrilised kaunistused lülitatakse sama päeva õhtul ka vooluvõrku. Varjupaik võiks kaunistatuks jääda jaanuari lõpuni.

* innovatsioon, kas on mingit vau-efekti

Parimatele ehtijatele on vanatehnika varjupaiga mõelnud välja auhinnad, nagu seiklusraja läbimine roomiktransportööriga, autosaunaõhtu, filmiprogramm kinomuuseumis, ööbimine kämpingutes, sünnipäeva või firmaürituse korraldamine.

Ettevõtmise reeglid:

Saada oma meeskonna/firma nimi ja kontakt meilile tuve@jjaani.ee Eksponaatide broneerimine on juba alanud.

Suurim voolutarve ühe osaleja kohta 100 W piires, et vältida valgusreostust. Võib olla pisut rohkem, kui ehitakse rohkem või suuremaid eksponaate. Elektrivarustus varjupaigalt.

Ühendusi tuleb kaitsta vihma ja niiskuse eest.

Kasutada võib leedtulesid, hõõglampe, lasereid. Võivad olla nii püsivalt põlevad kui ka vilkuvad, “jooksvad”, pöörlevad, liikumisanduriga valgustused. Lasereid ja teisi intensiivse valgusvihuga lahendusi ei tohi suunata varjupaigast väljapoole. Leedprožektorid ainult kokkuleppel. Hoidume eksponaatide rikkumisest tulede paigaldamisel. Soovituslikud paigaldusvahendid on sidumistraat, takjaribad ja kaablisidemed. Kahepoolse teibi kasutus ainult äärmisel vajadusel kui see on eemaldatav teip ega kahjusta eksponaati.