Maakonna koolisport läks ajutiselt lukku

Reinfeld selgitas, et otsus tulenes sellest, et sel kolmapäeval toimuma pidanud rahvastepalli võistlusele tulekust hakkasid koolid riburada ära ütlema. "Seda põhjusel, et koolid ise olid kehtestanud korra, et õpilasi ei viida enam ühelegi spordi- ja kultuuriüritusele, sest nakkusoht on tõusuteel ning esmatähtis on hoida õpilased ja õpetajad tervetena, et koolitöö saaks jätkuda," põhjendas ta.

Reinfeld märkis, et esmalt tegigi Järvamaa spordiliit otsuse, et ära jääb 11. novembril toimuma pidanud 4. ja 5. klasside rahvastepallivõistlus, mis oleks kirja pandud koolide arvu silmas pidades tulnud üks viimaste aegade suurimaid rahvastepallilahinguid. "Mul on nii kahju, et see nüüd edasi lükkub. Oleme uueks kuupäevaks valinud 2. detsembri, kuid kas samad koolid on siis valmis tulema või mis Eesti eluolust selleks ajaks üldse on saanud, me tegelikult ju praegu ei tea," lausus ta.