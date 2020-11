Järva valla koolid pandi lukku

Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin ütles, et võõrad ei saanud ka varem nende kooli uksest vabalt sisse või kui, siis ainult kooli sööklasse sööma. Alates esmaspäevast ei oota nad aga ka sööjaid. Vastav teade on koolimaja välisuksel. „Asja mõte on ennetada viirust, et jõuluajaks poleks koolis ühtegi positiivset. Kui me kõik arukalt käitume, siis nii see ka läheb," kinnitas Kabin.