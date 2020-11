Paide pürib kõige keskkonnasõbralikumaks omavalitsuseks

Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkurss toimub esimest korda ning selle korraldab Keskkonnaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega. „Sellega tõstame esile ja tunnustame neid kohalikke omavalitsusi, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust,“ selgitab Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.

„Kohalikud omavalitsused saavad parema elukeskkonna kujundamiseks palju ära teha. Iga väike keskkonnategu on ettevalmistus järjest suuremateks, mis aitavad kohalike inimeste heaolu samm-sammult suurendada,“ lisab Münt.

Tänavusel konkursil osales 12 keskkonnasõbralikku kohalikku omavalitsust, nende seas ka Paide linn. Osalejate pingeritta seadmisel hindas žürii seda, kuidas on omavalitsuses edendatud ringmajandust, mida tehakse kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks, kuidas säilitatakse elurikkust, milliseid lahendusi kasutatakse sademevee kogumiseks ja veekogude tervendamiseks ning mida võetakse ette selleks, et kohalikud elanikud oleksid keskkonnateadlikumad.

Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus saab auhinnaks kuni 50 000 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, et enda tegevust veelgi keskkonnahoidlikumaks muuta. Täiendavalt saab omavalitsus ka märgise „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus 2019“.

Säästva Arengu Foorum toimub tänavu juba kümnendat korda. Aastate jooksul on Foorum võtnud fookusesse erinevad keskkonnateemad nagu näiteks säästva arengu eesmärgid, toidu ja kliimamuutuse, meremajanduse, rohemajanduse jne.

PAIDE LINN

Paide linna eesmärk on eristuda keskkonnasõbralike eluviiside ja pühendunud looduskaitselisusega. Puhas elukeskkond, keskkonnateadlikud inimesed, säilinud loodusväärtused ja loodusressursside jätkusuutlik kasutamine on meie järgmise kümnendi eesmärgiks. Eesmärkide poole liikudes levitatakse keskkonnasäästlike eluviise ning hoiakuid ja käsitatakse loodusväärtusi ressursi, mitte pärssiva piiranguna.

Linnas liigutakse ühiselt keskkonnasäästlike eluviiside poole. Paide linnas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud nii segaolme-, paberi- kui ka biojäätmed, lisaks sellele on elanikele tagatud toimiv avalik pakendikonteinerite võrgustik ning liigiti kogutud jäätmeid võetakse vastu linna viies jäätme/keskkonnajaamas. Roheliselt lähenetakse ka haljastusjäätmete käitlemisele - Paide linnas on linna vee-ettevõtjale kuuluv biolagunevate haljastusjäätmete kompostimisplast, kus vee-ettevõtja kasutab komposti sideainena linna haljastuses tekkinud lehejäätmeid. Linnahaljastuses tekkivad oksajäätmed purustatakse hakkeks.