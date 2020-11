Eesti uusimasse kunstigaleriisse satuvad inimesed justkui juhuslikult

Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et uuendused galeriis said alguse juba kevadel. "Leidsime raha omavahenditest, et muuta näituste taustaks olevate seinte värv neutraalsemaks ning eemaldada silmatorkavad mustad liistud," selgitas ta.

Samuti uuendati Graubergi sõnul teoste riputussüsteemi. Torude külge riputatud metalsed traadid, mille küljes olid konksud, asendusid moodsate siinide ning jõhvidega. Need on nüüd heleda seina taustal valged ja paeseintel hõbedaselt läbipaistvad. "Tahame luua galeriis keskkonna, kus vaataja pilk koondub teosele, mitte muule mürale selle ümber," sõnas ta.

Avatud Galeriis riputatakse nüüd teosed üles siinidele ja imepeenete ja tugevate jõhvidega, mis ei paista seina taustal väljagi. FOTO: Paide Muusika- ja Teatrimaja/Facebook

See oli Graubergi sõnul ka põhjus, miks vajas teoste taga olnud oranžikas sein neutraalsemasse tooni värvimist ning väljapanekuid seganud mustad liistud, milledest mõnes kohas olid tehtud suisa raamid, eemaldamist. "Saime tagasisidet kunstnikelt, et sellised pinnad on tööde näitamisel natuke häirivad," märkis ta.

Grauberg selgitas, et kuna liistud olid maja üks arhitektuurilisi osasid, siis pidas ta enne galerii uuendamist nõu hoone sisearhitekti Tiiu Pai ja arhitekti Hans Kõlliga. "Küsisin neilt ka soovitusi leidmaks seintele sobivaid toone," märkis ta.

Õnneks kiitsid maja kunagised loojad uuendused heaks ning lubasid kunsti parema eksponeerimise huvides nii värvi muuta kui ka mustad liistud eemaldada. "Selleks tuli aga kooskõlastus võtta ka muinsuskaitseametilt, sest hoone on ju kultuurimälestis," selgitas Grauberg.

Ta lisas, et tulevikku vaadates tahavad nad värskenduskuuriga jõuda ka kolmandale korrusele ja tekitada näitusepindadele valgust hajutavad lambid.

Suve lõpuks said tänapäevase galerii loomiseks vajalikud esmased uuendused tehtud ja nüüd on aeg tähelepanu pöörata ka sisu poolele.

Paide muusika ja teatrimaja turundusjuht Maarit Nõmm ütles, et nad tegid avaliku üleskutse leidmaks näituseprojekte, mis täidaks maja seinad 2021. aastal mitmekülgse kunstiga.

"Näitusepinnad hakkavad kandma ühist nimetust Avatud Galerii. Tegemist on Eesti uusima kunstigaleriiga ja praegusel hetkel ainsa avaliku näitusepaigaga Paides," lausus ta.

Nõmme sõnul on galerii peamine eesmärk tutvustada eesti kunsti nii Järvamaa kui laiemale kultuuri- ja konverentsipublikule. Samuti soovib Avatud Galerii kujuneda kodugaleriiks ja kohtumispaigaks Järvamaal tegutsevatele kunstnikele. "Oma projektidega on oodatud osalema professionaalsed kunstnikud, kuraatorid ja loomeinimesed," selgitas ta.

Avatud Galerii asub kõigile külalistele avatud ruumides saalide sees ja ümber. Selle olemus seisneb juhuslikus kokkupuutes kunstiga.

Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson selgitas, et maja külastav teatri-, kino- ja kontserdipublik, samuti konverentsipublik satub justkui kogemata kunsti keskele ning võib elamuse saada üsna ootamatult. Just see teebki galerii eriliseks ning kunstielamused igaühele kättesaadavaks.

Tänu Paide muusika- ja teatrimaja mitmekülgsele kasutusele satub näituseid vaatama suur hulk inimesi, kes ehk muidu kunstinäitustele ei satuks. Selline juhuslik kokkupuude kunstiga on üsna eriline ning toob kunsti rahvale lähemale. FOTO: Paide Muusika- ja Teatrimaja/Facebook

Galerii põhipind on väikese saali näitusepinnad, samuti saab kunsti eksponeerida 1987. aastal rajatud postmodernistliku paekivihoone vestibüülis ja suure saali ümber paiknevates jalutuskoridorides. Lähtuvalt ruumide omapärast näidatakse seintel kahemõõtmelist kunsti.

Galerii on rendivaba. Näituse ülespaneku eest vastutab kunstnik ise. Avatud Galerii katab võimaluste piires näituse transpordikulud. Näitused vahetuvad iga viie nädala tagant. Galeriis ei saa teha värvimistöid ega puurida seintesse auke.

Näituseprojektide valiku kinnitab Avatud Galerii komisjon, kuhu kuuluvad Eesti kunstnike liidu president Elin Kard, Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla, Paide linnaarhitekt Elo Kiivet, Paide kunstikooli õpetaja ja kunstnik Margus Tiitsmaa ja Paide muusika- ja teatrimaja loominguline meeskond. Hindamisel võetakse arvesse projektide uudsust, professionaalsust ja sidet kohaliku kogukonnaga.

2021. aasta näituseprojektide laekumise lõpptähtajaks on 8. jaanuar.