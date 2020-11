Maakonda jääb neli litsentsiga maamõõtjat

Viimase aasta jooksul on kutseeksami sooritanud ja litsentsi uuendanud neli maamõõtjat. Üks neist, Ville Kruusmann, ütles, et järgmisest reedest midagi hullu ei juhtu ja tema meelest ei toida Järvamaa kõiki nelja maamõõtjat ära. «Kõik, kes on tahtnud litsentsi uuendada, on seda teinud. Neli inimest katavad vabalt maakonna ära ja maamõõtja võib palgata ka väljastpoolt maakonda,» selgitas ta. «Ka mina teen suuremat osa tööst väljaspool Järvamaad, täpsemalt on praegu käsil Rail Balticu trassi mõõtmine.»