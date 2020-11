Kaasava eelarve raha läheb Sargverest Roosna-Allikule

Kogu maailma tähelepanu on viimasel nädalal köitnud Ameerika Ühendriikides olnud presidendi- ­valimised. Kuigi hääletuspäevast on möödas juba üle nädala, pole lõplikke tulemusi siiani. Ametis olev president Donald Trump kahtlustab, et valimiste käigus on aset leidnud pettus ja selle jutu ajamise eest on Eestis Mart Helme kaotanud siseministri tooli.