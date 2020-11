Alanud on lasterikastele peredele mõeldud jõulukampaania

Kõikidel soovijatel on võimalik anda oma panus jõuluperioodil suurperede toetuseks, ostes heategevusliku kinkekaardi ning annetades selle suurperedele. Kampaania fookuses on suurema laste arvuga lasterikkad pered, kus jõuluimesid ootamas keskmisest enam lapsi. Heategevuslik kampaania Eesti lasterikaste perede toetuseks toimub kuni 10. detsembrini.

Cashback Worldi tegevjuhi Villu Loonde sõnul on ettevõtte üheks eesmärgiks võimaldada peredel, kellel on üldiselt piiratud aeg ja eelarve, mugavalt ja soodsalt ostelda ning oma ostujõudu kasvatada. “Leidsime Cashback Worldis, et praegusel ajal vajavad just suurpered täiendavat ostujõudu kõige enam,” lausus Loonde. “Rääkisime sellest oma koostööpartneritele ja neile väga meeldis mõte üheskoos head teha. Kutsun kõiki üles suurperesid toetama ja neile jõulurõõmu kinkima,” lisas Loonde.