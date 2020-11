Oskuste ÖÖ toob virtuaalsed töötoad otse koju

Tartu Kutsehariduskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kaire Metsa sõnul toimub koolis 12 erinevat virtuaalset meistriklassi ning rõõmustab, et huvi on olnud üllatavalt suur. „Osalejaid on rohkem kui mullu! Arvatavasti aitab kaasa ka see, et veebikoolitustes saavad inimesed kaasa lüüa üle Eesti – Viimsist Värskani,“ tõdeb Mets ning toob välja, et enim on registreerunuid Exceli algõppesse, pritsküpsiste meistriklassi ning vanadest teksadest ehete valmistamise töötuppa.