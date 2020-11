Lauri Läänemets: Referendumi küsimuse sõnastamise asemel tuleb tegeleda tervisekriisi lahendamise

„Eile diagnoositi Eestis 374 koroonaviirusesse nakatanut. Paljud inimesed on sunnitud töötama kodukontoris, üha rohkem inimesi on kaotanud oma töö, paljudes kohtades on õpilased suunatud koduõppele – inimeste elu muutub väga kiiresti ja kahjuks mitte paremuse suunas.

Samal ajal tegeleb valitsus abielureferendumi küsimuse lihvimisega. Poliitiliselt on vastutustundetu kulutada hetkel aega teemale, mis ühiskonna toimimise seisukohast mingit olulisust ei oma. Kui koalitsioon tahab tõesti küsitlust korraldada, siis võiks selle teemaga tegeleda siis kui praegune kriisiolukord on möödunud.

Taunimist väärib ka fakt, et valitsus soovib praeguse info kohaselt korraldada referendumit sel ajal kui Eestisse pole jõudnud vaktsiini, mis koroonaviiruse levikut pidurdaks. Valimiskomisjon on juba välja toonud, et viiruse leviku tingimustes on tavapärasest keerulisem tagada hääletamise läbiviimist hoolekandeasutustes, haiglates ja vanglates ning kodus hääletamist, samuti peab arvestama täiendavate meetmetega hääletajate ja jaoskonnakomisjoni liikmete tervise kaitseks, mis nõuab täiendavat ressurssi hääletamise korraldamiseks.