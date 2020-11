Notarite Koda: kinnisvaratehingute hulk on aastatagusega võrreldes taastunud

„Juba pea 9 kuud kestnud majandusliku ebakindluse taustal on tehingute arvu langus igati ootuspärane, kuid positiivne on see, et kinnisvaraturgu pole see oluliselt mõjutanud. Kui oktoobris kahanes notariaalsete toimingute maht võrreldes möödunud aastaga pea 8 protsenti, siis kinnisvaratehingute hulk langes oktoobris alla poole protsendi,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.