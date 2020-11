Valitsus kinnitab neljapäeval uued piirangud

Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus sai ülevaate koroonviiruse levikust. "Olukord on kahjuks jätkuvalt kriitiline," sõnas valitsusjuht ja nentis, et viimase ööpäeva jooksul lisandus rekordilised 374 uut juhtu ning ka haiglaravil on rohkem inimesi, kui varasematel nädalatel.