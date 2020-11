Kriminaalpoliitika sihiks on vägivallakuritegude vähenemine Euroopa kiireimas tempos

Kriminaalpoliitika eesmärk on korduvkuritegevuse ärahoidmine. Justiitsminister Raivo Aegi sõnul tähendab see muuhulgas alternatiivkaristuste osakaalu suurendamist: „Erinevad ravivõimalused sõltlastele, tähelepanu vaimse tervise häiretele, suurema arvu kinnipeetavate avavanglasse suunamine, paremad töötamisvõimalused vanglas või ka elektroonilise valve kasutusalade laiendamise aitavad Eestil liikuda ambitsiooni suunas vähendada vägivallakuritegude arvu sprinditempos.“

Aeg märkis, et kriminaalpoliitika ei tohiks olla üksnes karistussüsteemi keskne, vaid peab tegema kõik selleks, et inimene kuritegevuse ahelast välja tuua, samal ajal seades esikohale ohvri huvid. „Muidugi algab see lastest ja noortest, kellele tuleb tagada huviharidus, samuti tuleb pöörata tähelepanu nende laste peredega tegelemisele – täna meil on väga vähe ressurssi sellele pandud.“