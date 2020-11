Tööinspektsioon: kontrollitud ehitusplatsidest vaid kahel täideti kõik ohutusnõudeid

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on kevadise kontrolliga võrreldes ehitajad muutud hoopis hooletumaks. „Ehitusplatsidel on jätkuvalt tellingud korrast ära, puuduvad kaitsepiirded, märgistamata on ohualad. Jätkuvalt tehakse katustel töid turvavarustuseta, ignoreerides maa külgetõmbejõudu, mis hoolimata ehitusmeeste pingutustest kehtib jätkuvalt ka Eesti ehitusplatsidel,“ nentis ta. „Aastatepikkuse selgitustöö tulemusena on oluliselt paranenud kiivri kasutamine. Küll tekitab probleeme see, et töölistele on ostetud kõige soodsamad kaitsekiivrid, mida lõua alt kinni panna ei saa. Nendega aga ehituses töötamine on pea võimatu, sest piisab vaid korra kummardamisest ning kiiver ongi läinud,“ lisas Maripuu sõnades, et Tööinspektsioon jätkab ehitusplatsidel kõrgustes töötamise korrapärast kontrolli.