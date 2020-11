​Täna tähistatakse lahkuse päeva

Käesoleva aasta Lahkuse Päeva eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu positiivsele endi ümber – lahketele tegudele. Eestit juhtivatel erakondadel on selles väga suur roll. Tegutsedes igapäevaselt selle nimel, et meie inimeste elu edeneks, on erakondade poliitikud meie rahvale ka otseseks eeskujuks. Neil lasub suur vastutus lahkuse, heatahtlikkuse ja hoolivuse au sisse toomisel.