Noored meistrid võtsid Järvamaa kutsehariduskeskuses omavahel mõõtu

Parima ​ehitusviimistleja 2020 kutsemeistrivõistlused on mõeldud kuni 26aastastele (k.a) noortele (sünniaasta 1994 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes ehitusvaldkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2020/21. õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2019/20. õppeaastal.