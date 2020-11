Maja omanik Maarja Brause ütles, et nagu vanade majade puhul kombeks, suutis ka see ehitis üllatada ning ümberehituse käigus on välja tulnud nii mõndagi põnevat.

Nii selgus, et endise poe ruumide seintelt kipsplaatide alt paljastus omajagu ajalugu. Seinu katnud ehituspapi all oli vähemalt kümmekond kihti tapeeti, mille all omakorda kunagi nende ruumide seinu ilmestanud originaalsete seinamaalingute mustrid. «Tapeedid on juba iseenesest vaatamisväärsus ja kui ekspert tuli tapeete uurima, siis kiljatas ta järsku: «Seal on ju fresko!». Meil polnudki nii massiivseid lammutustöid plaanis, aga nüüd peab küll kõik seinad lahti võtma,» selgitas Brause.