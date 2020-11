Pealtnäha kindlate tehingutegagi võib raha kaotada

Jah. Mõnikord arvatakse, et investeerimine on raha kuskile musta auku panek, aga nii see ei ole. Ent enne investeerimisega alustamist on vaja luua endale rahaline puhver. Väga oluline on mõista, et õigesti investeerimine aitab hoida raha väärtust ajas ja seda isegi kasvatada, kuid ükski investeering ei ole täielikult kaitstud kadude eest.