Kõige esimesena teeb Paides hommikul kell seitse uksed lahti Tõru külalistemaja kohvik. Tundub, et seda kohta pole hommikusöögi paigana väga avastatud. Vaikus ja tühi söögisaal jätavad mulje, nagu poleks keegi veel ärganud, kuid tagaruumist teenindama tõtanud Renata Posti ütleb, et külalistemaja kundede hommikusöögiaeg on juba möödas. «Hakkame tööle pärast kella kuut ja sööma tullakse umbes kella seitsme paiku, et siis kella kaheksaks tööle jõuda,» sõnab ta.

Kella kaheksa ajal, kui mina sisse astun, on majas just hingetõmbeaeg. Hommikusöögilaud on ära koristatud ja päevaseid külastajaid pole veel liikuma hakanud. Posti ütleb, et kuna nad on hommikusöögi tegemiseks niikuinii majas, siis ongi välja hõisatud, et ka väljastpoolt maja on sööjad teretulnud.