Põhjus on kalade ülesvoolu ujumist takistanud Sindi paisu lammutamine ja jõgikonna looduslik potentsiaal siirdekalade kudemispai­gana. «Oleme oma töö ümber korraldanud selliselt, et Pärnu on noorkalade asustamispaigana meie kõige tähtsam objekt,» sõnas Klaas.