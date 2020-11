Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et uuendused galeriis algasid juba kevadel. «Leidsime raha omavahenditest, et muuta näituste taustaks olevate seinte värv neutraalsemaks ja eemaldada silmatorkavad mustad liistud,» selgitas ta.

Grauberg lisas, et uus on ka teoste riputussüsteem. Torude külge riputatud metalsed traadid, mille küljes olid konksud, on asendatud moodsate siinide ja jõhvidega. Need on nüüd heleda seina taustal valged ja paeseintel hõbedaselt läbipaistvad.