Viiruse teise laine mõjusid on tööturult veel vara otsida

Piirangute tühistamine tõi suvekuudel tööturule leevendust ja pidurdas hõive kahanemist. Seda näitab töölepingute arvu stabiliseerumine töötamise registris ja töötukassa andmed näitavad, et ka registreeritud töötute arv kahanes mõnevõrra. Oktoober ja novembri esimesed nädalad on tööturul möödunud kardetust paremini – töölepingute arv pole märkimisväärselt vähenema hakanud ja kuigi registreeritud töötute arv suureneb, ei ole koondamiste arv seni hüppeliselt tõusnud.

Kevadisele kriisile järgnenud tagasipõrget hakkab paraku pidurdama koroonaviiruse epideemia teine laine. Tervishoiusüsteemi võimekuse säilitamise nimel on nii Eestis kui ka meie peamiste kaubanduspartnerite juures kehtestamisel piiranguid, mis pidurdavad aasta viimases kvartalis majandusaktiivsust ja nõrgestavad ka tööturu olukorda. Samas võib loota, et positiivsed uudised testitava koroonavaktsiini tõhususe kohta ja peagi alata tõotav vaktsineerimine annavad ettevõtetele piisavalt usku, et nõudlus taastub peagi ning see motiveerib töökohti säilitama.