Terviseamet: esmajoones tuleb mõelda kõrge nakatumisohuga huvitegevuse piiramisele

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul levib koroonaviirus rohkem neid tegevusi tehes, kus inimesed kinnistes ruumides kas valjusti räägivad, laulavad või näiteks mõnda puhkpilli mängivad. „Täna saame tõdeda, et Eestis on SARS-CoV2 püsiv riigisisene levik, mis on jõudnud ka koolidesse ja huviringidesse,“ ütles Mari-Anne Härma, kelle sõnul tuleb üldhariduse jätkuva toimimise eesmärgil alustada sellest, et suuremat nakkuselevikut soodustav huvitegevus, nagu näiteks koori- ja orkestriproovid tuleks järgnevaks kolmeks nädalaks pausile panna. “Näiteks kooris laulmise puhul eritab õpilane rohkem viirust kui koolitunnis istudes. Huvihariduse osaline piiramine Tallinnas ja Harjumaal on praegu vajalik, et säilitada koolivõrgu toimimine tervikuna.“