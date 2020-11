Paide mees tuleb Aafrikast Viljandisse tööle

“Kui Tulevik minuga ühendust võttis ja Sander plaane tutvustas, ei läinud mul kaua, et pakkumine vastu võtta,” vahendas Tuleviku klubi pressiteate kaudu 36-aastase Reiteli sõnu. “Kui Rwandast tuli pärast pikka liigapausi teade, et hooaeg on koroonapandeemia tõttu lõpetatud ning minu klubi esiliigasse kukutatud, oli kõik selge. Mulle meeldib väga Viljandi ja see, kuidas Tulevikku on juba aastaid väga sihikindlalt arendatud. Siin valitseb asjalik ning arengule orienteeritud õhustik.”