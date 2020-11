Päinurmes vahetas raamatukogu päevakeskusega ruumid

Päinurme külaseltsi juhatuse esimees Lea Traks selgitas, et kui raamatukogu sai endale ilusad remonditud ruumid, kolis külaselts oma tegevustega raamatukogu ruumidesse ehk vahetasid raamatukoguga kohad. „Suur võit on see, et saime ruumi juurde – varem seisid lauatennise- ja koroonalauad kokkupandult, nüüd on igaks tegevuseks on oma ruum,“ tutvustas Traks.