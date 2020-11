Apteekrid: kodus peaks hoidma kahe nädala ravimivaru

„Ajad on keerulised ning haigused võivad tabada igaüht. Sagenenud on juhtumid, kus patsient jääb puuduva retsepti tõttu ravimita samas kui kodune ravimivaru on juba lõppenud,“ ütles sõltumatuid proviisorapteeke ühendava Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Probleemide ennetamiseks tuleks uut ravimiretsepti paluda arstilt juba pärast viimase retsepti alusel apteegist ravimite välja ostmist. Kui kodune ravimivaru on kahanenud juba kahe nädalani, siis on raviarsti poole pöördumiseks päris viimane aeg.“