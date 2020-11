Hispaania teetigusid saab hilissügisel edukalt tõrjuda

„Praegu on aiapidajatel veel viimane aeg aia niisked ja päikese eest varjulised kohad üle vaadata. Talvituskohad nagu kompostihunnikud ja kõiksugused servaalused tasub oma aias enne talvekülma läbi kaevata kõigil, kel on hispaania teetigudega probleeme,“ soovitab Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Tammekänd. Läbi tasub kaevata ka multšialused ja püsikute lehtede ning varte alused paigad, kus hispaania teeteod meelsasti talvituvad.

Kõige lihtsam ja humaansem viis võõrliigi ja munade hävitamiseks on nende kokku korjamine ja keeva veega hävitamine. Hävitatud teod ja nende munad võib kaevata maa sisse või viia kompostihunnikusse. Riisutud lehed, koristatud lillepealsed ja multš tuleb võimalusel kompostida koduaias kindlas piiritletud kohas, viia jäätmejaama või kasutada muid kohaliku omavalitsuse korraldatud võimalusi. „Suvalisse kohta aiaprahti viia ei tohi, sest nii levivad hispaania teeteod ja teisedki võõrliigid,“ toonitab Eike Tammekänd.

Uuel aastal on tõrje on kõige tõhusam, kui sellega alustada juba kevadiste aiatööde ajal. Hispaania teeteod muutuvad kevadel aktiivseks üsna varakult, kui õhutemperatuur on 5 kraadi. Võõrtigusid kevadel regulaarselt korjates on võimalik nende paljunemist ja suvist plahvatuslikku levikut ära hoida. Kevadel võõrliiki oma aias kohates on soovitus sama – isendid ja nende munad kokku korjata ja keeva veega hävitada. Kesksuvel ja eriti pärast vihmast aega on nälkjaid leiukohtades palju. Seega, kui tõrjega alustada alles suvel, on tema aiast eemale hoidmine vaevaline.

Eike Tammekänd tuletab meelde, et võõrliigi tõrjumisega tuleb tegeleda korraga terves levikupiirkonnas. „Võitlus selle võõrliigiga on tulemuslik ainult kogukondade koostöös,“ meenutab ta. Tõrjetöö käigus tuleb aga säästa omamaiseid nälkjaliike, kes mullakõdust toitudes tekitavad huumust ja on aiapidajatele hoopis kasulikud. Selleks soovitab Keskkonnaamet teomürkide kasutamist võimalusel vältida ja võõrnälkja määramistunnused endale selgeks teha.