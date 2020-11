Kirjanik Tõnu Õnnepalu leiab sügisel rõõmu lihtsast aednikutööst

Aga mitte kirjanikuna, vähemalt otseselt. Hoopis puukooli töötajana. Ja enda sõnul oleks tal olnud ebamugav mind vastu võtta seal, kus teised tööd teevad. Et tema on ainult kaks kuud puukoolis ametis olnud, ülejäänud palju kauem, aga siis tuleb ajakirjandus ja... Imelik olnuks, arvab ta.

Pealegi on mõis ja selle park ääretult ilusad, lisab ta.

Õnnepalu on Tartu ülikoolis õppinud bioloogiat ja ökoloogiat ning lõpetanud selle cum laude. Seega töö puukoolis pole mingi keskeakriis, kuigi selleks olekski ehk juba natuke hilja, naerab kirjanik. «Võib-olla mingi kriisilahendus ka on, olen igatsenud sellist tööd ja elu,» ütleb ta.

Ta ütleb seda naeratades. Tegelikult naeratab ta suurema osa ajast. On see teatud tüüpi enesekaitsenaeratus? Püüan vestluse edenedes aru saada.

Inimeste keskel

Puukooli sattus Õnnepalu tuttava tuttava kaudu, kui rääkis, et tahab tööle minna ja aiandus on ainuke lihttöö, mida ta tunneb ja oskab. Kas ta esialgu pelgas, et võib-olla teda kui kirjanikku ei võeta sellises ametis tõsiselt?

Pelgas küll. Kartis ka, kas ta ikka saab hakkama, aga töö on võrdlemisi lihtne ja vaheldusrikas, ei tee kaua järjest sama asja, möönis ta. Peamised tööülesanded on kaevamine, pakkimine, sidumine ja lõikamine. Veel meeldib talle, et saab lihtsalt meeskonnas olla.

«Vilsandil olen palju rohkem üksi, nüüd inimeste keskel olemist naudin väga.» Pealegi, puukoolis on tarvis kaheksa tundi õues olla. Ja see omakorda on sügise pidamiseks väga õige.

Õigupoolest, kirjanik saanuks ka teisiti. Kahel korral on Õnnepalu valitud kirjanikupalga saajaks. Ja kahel korral on ta sellest loobunud. 2019. aasta palgast loobumise kohta ütles ta, et sai šoki, kui nägi Maalehes ilmunud pilti, kus «nägu oli pangakaardile löödud».

«Solvusin ja mõtlesin, kas tõesti nii suhtutaksegi,» ütles ta. Justkui oleks ta väljavalituks saamisega millegi inetuga hakkama saanud, mistõttu peab nüüd hakkama ennast iga päev õigustama.

Ehkki siis oli Õnnepalul viimase nelja aasta jooksul neli raamatut välja tulnud ja ta leidis, et kirjanikupalk oleks justkui õigustatud, ei arva ta sugugi, et kirjutada meeldimine peaks tingimata tähendama, et ta selle eest palka peab saama.