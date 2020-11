Haridus- ja Noorteamet kutsub tudengeid õpetajaametit tutvustavasse programmi

Haridus- ja Noorteameti peaspetsialisti Kadri Ratase sõnul on programm mõeldud kõikide erialade bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja kolmanda kursuse üliõpilastele, kes ei õpi õpetajakoolituses. „Ootame programmiga liituma julgeid ja avatud noori, kes on saavutanud positiivselt eristuvaid tulemusi õppe-, huvi- ja või ühiskondlikus tegevuses. Loomulikult on oluline ka huvi õpetajaameti vastu,” sõnas Ratas. “Programmis osalemine ei tähenda seda, et noor peab asuma kohe pärast osalemist õpetajaametisse, ent programm annab suurepärased teadmised, kontaktid ja võimalused, kuidas selles suunas liikuda,” lisas Ratas.