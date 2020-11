Tänasega sai alguse töövarjunädal

Junior Achievement Eesti eestvõtmisel tänavu juba 24. korda toimuv töövarjupäev on ametlikult neljapäeval, 19. novembril, kuid tegelikult toimuvad varjutamised terve nädala vältel. Täna liigub Eesti peal ringi ning tegutseb ka veebi vahendusel ligi 300-400 töövarju, kellest 150 leidis endale koha just uue portaali kaudu. Kokku on terve nädala vältel portaali sisestatud ettevõtete poolt ligi 250 kutset töövarjude võtmiseks.

„Viiruse tõttu on sellel aastal huvi töövarjutamise vastu varasemast natuke väiksem, aga samas on tore, et uute võimalustega on kiiresti kaasa tuldud ja tervelt pooled varjutamistest ikkagi veebi vahendusel toimuvad. See näitab, et huvi on ikkagi suur,“ selgitas JA Eesti direktor Kersti Loor